اندلعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق، إثر هجوم للأخيرة على محور الفطاطرة في ريف حماة الشمالي الغربي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين ومعلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر.

وأمس الخميس، قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً برصاص مرتزقة "تحرير الشام" على محور بلدة آفس في ريف إدلب الشرقي.

كما قصفت قوات حكومة دمشق عدة محاور في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي منها قرية البارة، وطال القصف منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، وسط تحليق لطائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

(د ع)