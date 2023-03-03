​​​​​​​قصف واشتباكات بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريفي إدلب وحلب

استهدف مرتزقة "الفتح المبين"، اليوم الجمعة، بقذائف الهاون مواقع لقوات حكومة دمشق داخل بلدة جرادة على محور معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة "خفض التصعيد" دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة تخللها قصف مدفعي متبادل بين مرتزقة "الجيش الوطني" التابعين لدولة الاحتلال التركي على محور بلدة تادف في ريف الباب شرقي حلب.

ومساء أمس، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة حرش بينين ومحيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي وبرج الحياة بريف اللاذقية الشمالي، فيما قتل عنصر من قوات الأولى؛ نتيجة استهداف مرتزقة "الفتح المبين" لموقع عسكري تابع لقوات حكومة دمشق على محور عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفوا براجمات الصواريخ محور كوكبة في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)