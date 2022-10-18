قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، اليوم الثلاثاء، قرى كفرعمة والقصر بريف حلب الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة بالحواجز المحيطة، البارة والفطيرة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومعارة النعسان شرقي إدلب، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

واندلعت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات منذ ما بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جانب، وقوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من جانب آخر، في محاولة تقدم للأخيرة على حساب الأول بمحاور "الفوج 46" وكفرعمة بريف حلب الغربي، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، وسط معلومات عن وقوع قتلى في صفوف الطرفين.

(د ع)