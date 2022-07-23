وشهد محور مدينة تادف في ريف الباب شرق حلب فجر اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة الاحتلال التركي من جهة أخرى، وسط تبادل للقصف المدفعي والصاروخي بين الطرفين، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

على صعيد متصل، قصفت قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بقذيفتين مدفعيتين أطراف قريتي أم القرى وحساجك في ريف حلب الشمالي.

كما تجددت الاستهدافات البرية في أرياف اللاذقية وإدلب وحماة، حيث قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في فليفل والفطيرة وسفوهن والبارة وكفر عويد وكنصفرة وبينين في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

في حين شهدت محاور التماس بسهل الغاب شمال غرب حماة وكبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى.

المرصد السوري كان قد وثّق مقتل امرأة وشاب جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي على مناطق في قرية نبل الخطيب ومنطقة جورين الخاضعتين لسيطرة قوات حكومة دمشق في ريف حماة الغربي.

(د ع)