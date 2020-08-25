​​​​​​​قصف واشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا والقوات الحكومية تخلف قتلى وجرحى

شهد محور بينين في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمرتزقة المدعومة من تركيا في محاولة تقدم للأخيرة في المنطقة بالتزامن مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد أكد مقتل 3 من القوات الحكومية، وإصابة 8 آخرين بجراح، كما قُتل اثنان من المرتزقة وأُصيب 6 آخرون بجراح نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المنطقة صباح اليوم.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، استهداف المرتزقة بالقذائف، لتجمعات القوات الحكومية على جبهة الرويحة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بجروح متفاوتة.

(ي م)