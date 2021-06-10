​​​​​​​قصف تركي لمواقع قوات حكومة دمشق بعد مقتل قياديين اثنين في مرتزقة تحرير الشام

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً مكثفاً تنفذه القواعد التركية والمرتزقة المنتشرة في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي، على تمركزات قوات حكومة دمشق في المنطقة.

وجاء هذا الاستهداف بعد مقتل 8 أشخاص، بينهم "المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لمرتزقة تحرير الشام" ويدعى "أبو خالد الشامي"، و"مسؤول التنسيق في الإعلام العسكري" لمرتزقة تحرير الشام ويدعى "أبو مصعب"، نتيجة استهداف قوات حكومة دمشق لسيارات تابعة للمرتزقة بصاروخين موجهين.

إلى جانب ذلك، نفذت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم، أكثر من 12 غارة جوية، استهدفت خلالها محيط الفطيرة والموزرة وكفرعويد في جبل الزاوية، ومحيط سان ومجدليا في ريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة.

(ش ع)