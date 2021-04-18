​​​​​​​قصف تركي على صيدا والطريق الدولي

خبر 2021-04-18T13:47:00 عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية صيدا في ناحية عين عيسى والطريق الدولي السريع(M4) المحاذي للناحية.

(م)

ANHA


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