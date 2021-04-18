قصف تركي على صيدا والطريق الدولي خبر 18 نيسان 2021, الأحد - 13:47 2021-04-18T13:47:00 عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي قرية صيدا في ناحية عين عيسى والطريق الدولي السريع(M4) المحاذي للناحية. (م) ANHA إقرأ أيضاً ثمان وفيات و304 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سور... مقتل شخص إثر انفجار سيارة مفخخة في ريف القنيطرة انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في ريف القنيطرة، أدت إلى ... عوائل الشهداء: قصف المنزل الذي مكث فيه القائد هو استهداف لإرادة الشعوب أكد مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة أن استهداف... الموقع القديم