​​​​​​​قصف تركي على قرى باشور كردستان

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على قرى باشور (جنوب كردستان)، حيث قصفت قرية ترفانيش الواقعة في ريف منطقة متينا، ظهر اليوم، بالمدافع والقذائف، بشكل مباشر، ألحقت أضراراً كبيرة بالمنازل والحقول.

كما قصفت قرية كَوهرز في ناحية آمدية مساء أمس 21 آب، بالمدافع حسب وكالة فرات للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) المتواطئ مع دولة الاحتلال التركي، نشر أكاذيب مفادها أن "الهجوم نفذه حزب العمال الكردستاني (PKK)"، وحاول تحريض أهالي المنطقة ضد حزب العمال الكردستاني.

والجدير بالذكر، أن دولة الاحتلال التركية استهدفت سيارة مدينة في قرية بلندباس بناحية جمانك في منطقة غاري في 6 آب الجاري، أدى إلى فقدان المدني آلان إسماعيل لحياته وإصابة هاشم شاكر بجروح بليغة.

(ل م)