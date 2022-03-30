​​​​​​​قصف صاروخي يستهدف محيط معسكر تابع للاحتلال التركي في الموصل

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، "بتعرض محيط معسكر تركي في الموصل بمحافظة نينوى لقصف صاروخي"، بحسب ما أفادته شبكة "السومرية نيوز".

وقال المصدر إن "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ".

وأضاف المصدر أنه "لم تسجل إصابات تذكر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قواعد الاحتلال التركي غير المشروعة في العراق لهجمات بصواريخ، لم يتبناها أي طرق.

ويأتي القصف بالتزامن مع موعد عقد جلسة لمجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فشلت جولة سابقة السبت المنصرم في تحقيق النصاب.

وتتدخل تركيا في الشأن السياسي العراقي، عبر جماعات السنة العراقية التي يقودها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر اللذين التقيا أردوغان قبيل تشكيل التحالف مع التيار الصدري وانتخاب رئيس البرلمان، إلى جانب تدخل تركيا عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يبيعها النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية ويحاول حالياً نقل الغاز عبر تركيا أيضاً.

(ل د)