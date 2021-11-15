​​​​​​​قصف روسي قرب قرية على طريق الـ “M4” فيها نقاط تابعة للاحتلال التركي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل سيدة وإصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بجروح متعددة، جراء قصف بري نفذته قوات حكومة دمشق على قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، صباح اليوم، حيث قُصفت القرية بعشرات القذائف غالبيتها سقطت على المنازل السكنية.

على صعيدٍ متصل، نفذت طائرة روسية عدة غارات قرب قرية مجدليا على طريق حلب-اللاذقية “M4” شرق مدينة إدلب، حيث تتواجد في القرية ومحيطها عدة نقاط تابعة للاحتلال التركي.

وكان المرصد قد رصد، أمس، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات حكومة دمشق طال قرى سفوهن والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب، تزامنًا مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أُخرى على محاور كفرنوران ميزناز وجبهة الفوج 46 في كفرعمة غربي حلب، ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

(ش ع)