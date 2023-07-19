​​​​​​​قصف روسي على أوديسا وإجلاء ألفي شخص من القرم

أعلن حاكم أوديسا جنوب أوكرانيا في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن روسيا قصفت المدينة لليلة الثانية على التوالي، مشيراً إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا، طالباً من السكان ملازمة الملاجئ.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية على الرغم من الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.

وحذرت روسيا الثلاثاء، أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وفي المقابل، اندلع حريق في ميدان للتدريب العسكري صباح الأربعاء، شرق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، على ما أعلن الحاكم الروسي المحلي، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات لإجلاء أكثر من ألفي مدني.

وأوضح الحاكم سيرغي أكسينوف عبر التلغرام "من المقرر إجلاء سكان أربع مناطق محاذية لميدان التدريب العسكري في منطقة كيروف بما يشمل ألفي شخص".

(م ش)