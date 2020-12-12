​​​​​​​قصف متبادل ومقتل عنصرين من قوات الحكومة في إدلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مناطق من المنارة في سهل الغاب والفطيرة جنوب إدلب، تعرضت لقصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، منتصف ليل الجمعة - السبت، وصباح اليوم.

إلى ذلك، قُتل عنصران من قوات الحكومة في عملية استهداف برصاص قناصات للمرتزقة على محور الفوج 46 غرب حلب والدار الكبيرة في ريف إدلب، في حين تعرضت مواقع لقوات الحكومة في معرة النعمان والملاجة في ريف إدلب، لقصف من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

وكان المرصد السوري قد أفاد، أمس، بمقتل عنصر من قوات الحكومة وإصابة آخر برصاص مرتزقة الاحتلال التركي على محور قرية الرويحة جنوب إدلب.

وعلى صعيد متصل، شهدت محاور سفوهن والفطيرة وفليفل في جبل الزاوية جنوب إدلب، قصفًا متبادلًا بين قوات الحكومة ومرتزقة الاحتلال التركي، بالتزامن مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بينهما على محاور بلدة البارة وقرية الفطيرة جنوب إدلب.

(ي م)