وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتبادل القصف الصاروخي بين قوات حكومة دمشق والمجموعات المرتزقة على جبهات حماة وإدلب.

وقصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وكنصفرة ومحيط البارة وبينين في ريف إدلب الجنوبي والعنكاوي بسهل الغاب، فيما قصفت مرتزقة تركيا، مواقع لقوات الحكومة في محور بيت حسنو شمال غرب حماة، وذلك بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد المرصد، يوم أمس، قصفًا صاروخيًّا نفذته المجموعات المرتزقة على مواقع لقوات حكومة دمشق في تل البركان بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي.

كما قصفت قوات الحكومة مناطق في تلال كبانة بجبل الأكراد في الريف ذاته، وجرى قصف متبادل بين الطرفين على محاور في ريف سراقب شرق إدلب.

(د أ)