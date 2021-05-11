​​​​​​​قصف متبادل في غزة: لا دعوات قريبة للتهدئة

ذكر مراسلنا في غزة أن التصعيد العسكري في غزة، يأخذ مسارًا أكثر حدة، وسط تهديداتٍ متبادلة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بضربات "أكثر إيلامًا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة " استشهاد 22 فلسطينيًّا، بينهم 9 أطفال وامرأة، و106 إصابة مختلفة الحالة".

وبحسب مراسلنا في غزة، أطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 200 قذيفة منذ بدء التصعيد، مساء أمس الإثنين، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

على صلة، تستمر غارات الجيش الإسرائيلي على مواقع ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف "منازل على رؤوس ساكنيها"، ومنشآت، وقالت الفصائل الفلسطينية إنها سترد بحجمٍ أكبر على هذه الخطوة "التي حذّرت منها".

في الجانب الإسرائيلي، لم يطرأ تغير في الموقف سوى إطلاق مسمى "حارس الأسوار" على جولة الهجمات الجوية التي تشنها على غزة.

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية تسمية "سيف القدس"، على جولة ردودها، وتربط موقفها بالحالة التي تشهدها مدينة القدس والإجراءات الإسرائيلية هناك، وفي الوقت نفسه، يشير مراسلنا إلى أنه لا يجري الحديث عن وساطاتٍ حتى صباح اليوم لوقف التصعيد.

في سياق متصل، ذكر مراسلنا أن مواجهات غير مسبوقة اندلعت في مناطق داخل إسرائيل، وقتل على أثرها فلسطينيًّا برصاص إسرائيلي. في خطوة ترى التقديرات الإسرائيلية أنها ستزيد الضغط على إسرائيل في حالة توسع هذه المسيرات.

(ع م)