​​​​​​​قصف متبادل في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي

جرى قصف صاروخي متبادل بين قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من طرف، ومرتزقة "الفتح المبين" ومجموعات أخرى من المرتزقة من طرف آخر، شهدته محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي ومحاور العمقية بسهل الغاب شمال غرب حماة، ومحور الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما ترافق القصف مع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

شهدت أمس الأحد، محاور كبانة ضمن جبل الأكراد قصف واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي وجبل الزاوية جنوب إدلب.

(د ع)