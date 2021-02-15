وقصفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، أماكن في الفطيرة والبارة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، وأطراف مرعند في ريف إدلب الغربي.

كما شهد محور العمقية في سهل الغاب استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" من طرف وقوات حكومة دمشق من طرفٍ آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

في حين تشهد أجواء سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وجبل الزاوية جنوب إدلب وجبل الأكراد شمال اللاذقية، تحليقًا لطائرات استطلاع روسية منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا ورصد المرصد السوري ـ أمس ـ تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات حكومة دمشق على مناطق في ريفي حماة وإدلب.

كما شهدت أجواء إدلب تحليقًا لطائرات استطلاع يُعتقد أنها تابعة للتحالف، حلقت في أجواء الريف الشمالي قرب الحدود السورية – التركية.

(ش ع)