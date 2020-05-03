أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجديد القوات الحكومية القصف بالصواريخ بعد منتصف ليل السبت – الأحد، مستهدفة أماكن في الفطيرة وفليفل وكنصفرة وسفوهن في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وبحسب المرصد فإن المجموعات المرتزقة تمكنت من تدمير آلية للقوات الحكومية عبر استهدافها بصاروخ موجه على محور الفطيرة في جبل الزاوية.

هذا ويأتي القصف في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد"، والذي دخل يومه الـ 59 على التوالي، حيث أُعلن عنه في 5 آذار الماضي.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفاً بالمدفعية والرشاشات الثقيلة من قبل القوات الحكومية، استهدفت بلدة كنصفرة، وقرى سفوهن والفطيرة وفليفل في جبل الزاوية في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)