ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، قصفًا صاروخيًّا متبادلًا شهدته المحاور الجنوبية ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بين مرتزقة تركيا من جانب، وقوات حكومة دمشق من جانبٍ آخر.

وتركزت الاستهدافات في محاور البارة والفطيرة وفليفل وكنصفرة، واستهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة أماكن في قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وأفاد المرصد السوري، يوم أمس، أن قوات حكومة دمشق جددت قصفها الصاروخي على المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

واستهدفت بالقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل السبت - الأحد، أماكن في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وفليفل والبارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي وقليدين ومحيط الزيارة ضمن سهل الغاب شمال غرب حماة.

وجاءت تلك الاستهدافات وسط تحليق اعتيادي لطيران الاستطلاع الروسي.

(ش ع)