ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً، استهدف كل من "بحفيس ومحيط تقاد وكفر تعال وتديل" في ريف حلب الغربي، و"البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة" في جبل الزاوية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومحيط "قليدين والعنكاوي" بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي.

وفي المقابل، قصف مرتزقة تركيا مواقع لقوات حكومة دمشق على محور "الدانا" جنوب إدلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعرضت مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في معسكر جورين بريف حماة الغربي، يوم أمس، لاستهداف صاروخي من قبل مرتزقة تركيا، فيما قصفت قوات حكومة دمشق مواقع في الفطيرة والموزرة وفليفل بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي.

(ل د)