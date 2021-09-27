ونفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًّا، استهدف مناطق في الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، كما قصفت محيط كفر نوران في ريف حلب الغربي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تشهد محاور كفر نوران و"الفوج 46" منذ ساعات الصباح الأولى، استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

في حين قصفت مرتزقة تركيا المتمركزة في معسكر المسطومة، مواقع لقوات حكومة دمشق في محور داديخ بريف إدلب الشرقي، ولا أنباء عن إصابات حتى اللحظة.

وأشار المرصد يوم أمس، إلى أن المقاتلات الروسية شنت 4 ضربات جوية على محيط نقطة للاحتلال التركي في منطقة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)