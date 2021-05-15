وتبادلت قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، القصف الصاروخي، على محاور البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيدٍ متصل، قصفت المرتزقة مواقع لقوات حكومة دمشق في ريف اللاذقية الشمالي، بعد قصف نقذته الأخيرة على محاور جبل الأكراد في الريف ذاته، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد يوم أمس، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق قبيل مغيب شمس اليوم الجمعة، على مناطق في قرية العنكاوي في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)