قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة بلدات البارة وكفر عويد وإحسم وكنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سقوط إصابات واحتراق أحد المنازل في بلدة إحسم، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء مناطق إدلب وريفها، حسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد أنه قتل عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً برصاص مرتزقة "تحرير الشام" على محور الكبانة في ريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت مرتزقة غرفة عمليات "الفتح المبين" مواقع لقوات دمشق في مدينة كفرنبل وقريتي الدارة الكبيرة والملاجة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد إلى أنه ارتفع تعداد العسكريين والمدنيين الذي قتلوا في مناطق "خفض التصعيد" إلى 301 منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 217 عملية تنوعت بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات.

(س ع)