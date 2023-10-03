جرى قصف مدفعي متبادل بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية، ما أدى لإصابة مرتزق من مرتزقة "تحرير الشام".

وبحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد شهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غربي حماة أيضاً قصفاً متبادلاً بين الطرفين.

على صعيد متصل، أصيب رجل وامرأة إثر استهداف قوات حكومة دمشق الطريق بين مدينتي إدلب وسرمين بالقرب من نقطة للاحتلال التركي.

وطال القصف المدفعي قرى معربليت ومجدليا والفطيرة وسفوهن بريف إدلب، وقرية كفرعمة غربي حلب.

وتشهد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر خلفت العديد من القتلى بينهم مواطنين.

وبذلك، يرتفع إلى 429 تعداد الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 280 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 316 شخص.

(د ع)