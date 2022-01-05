ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، على مناطق في فليفل وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استهدف مرتزقة " جيش النصر" بصاروخ موجه موقعاً لقوات حكومة دمشق في قرية المنارة بسهل الغاب، شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري رصد صباح أمس، جولة جديدة من القصف الجوي الروسي، إذ شنت المقاتلات الحربية 4 غارات جوية، استهدفت خلالها مناطق في بلدة البارة ومحيطها ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لسقوط جرحى بالإضافة لحدوث أضرار مادية.

(ش ع)