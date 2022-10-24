​​​​​​​قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي إدلب وحلب

شهدت منطقة "خفض التصعيد" صباح اليوم، قصفاً بصواريخ الفيل والمدفعية، بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، على محاور جبل الزاوية بريف إدلبي الجنوبي ومحاور التماس غربي حلب.

في سياق متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق محيط مدينة الأتارب، ومحيط قرية كفر نوران بريف حلب الغربي، كما قصفت محيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأصيب أمس الأحد، ضابط وعنصر من قوات حكومة دمشق بجروح بليغة جراء استهداف مرتزقة "الفتح المبين" لموقع عسكري تابع لقوات حكومة دمشق على محور "الفوج 46" بريف حلب الغربي.

(د ع)