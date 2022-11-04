​​​​​​​قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة دولة الاحتلال التركي في ريفي إدلب واللاذقية

شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" اليوم الجمعة، قصفاً متبادلاً بقذائف المدفعية، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، على محور بلدة كفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي، ومحور كبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق، بالمدفعية الثقيلة محيط قرية مجدليا وكدورة وبينين جنوب إدلب، بعد منتصف الليل، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت نقاط المرتزقة في محيط محور "الفوج 111" بريف حلب الغربي، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وأمس الخميس، قصفت قوات حكومة دمشق بالصواريخ والمدفعية الثقيلة قريتي شنان وبينين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)