​​​​​​​قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي شمالي اللاذقية

شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" صباح اليوم قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، على محور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية شمالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الجمعة، انفجرت سيارة في قرية تديل غربي حلب، قرب خطوط التماس عبر استهدافها بصاروخ موجه من قبل قوات حكومة دمشق، مما أدى لإصابة شخص، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية في المكان.

كما شهدت محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق وذلك بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، كما تعرضت أماكن في فليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، لقصف بري من قبل الأخيرة.

(د ع)