قصف مرتزقة "تحرير الشام" بالقذائف الصاروخية، مواقع لقوات حكومة دمشق في محور حير دركل بريف حلب الغربي، فيما عمدت قوات حكومة دمشق إلى قصف مناطق في محيط الهباطة وهديل بالريف ذاته، وذلك بعد منتصف ليل السبت-الأحد، دون معلومات عن سقوط قتلى.

كما قصفت قوات حكومة دمشق 4 أماكن في فليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورصد المرصد السوري، صباح أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في قريتي العنكاوي والسرمانية بسهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن قتلى. كما استهدف مرتزقة “الفتح المبين” مواقع لقوات حكومة دمشق في محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن سقوط قتلى.

(ش ع)