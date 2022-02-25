​​​​​​​قصف متبادل بين قوات دمشق والمرتزقة في ريف اللاذقية الشمالي

شهدت محاور ضمن منطقة كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، قصفاً واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جهة، ومرتزقة الاحتلال التركي من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين وأطراف كنصفرة والبارة في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، تجدد القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق على الريف الإدلبي، حيث سقطت قذائف صاروخية وأخرى مدفعية على مناطق في قريتي فليفل وبينين ومناطق أخرى في محيط الفطيرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات.

(ش ع)