​​​​​​​قصف متبادل بين قوات دمشق والمرتزقة بريفي إدلب واللاذقية

قصفت قوات حكومة دمشق صباح اليوم، محيط بلدات سفوهن وفليفل بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهدت محور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية شمالي، قصفا متبادلا بقذائف الهاون بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى.

وأمس الخميس، قتل ضابط برتبة نقيب في قوات حكومة دمشق، نتيجة قصف نفذه مرتزقة الاحتلال التركي على محور الطلحيه شرقي "مطار تفتناز" العسكري الذي تتمركز داخله قوات الاحتلال التركي.

فيما قصفت قوات حكومة دمشق، تجمعات المرتزقة على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب.

(د ع)