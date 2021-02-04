​​​​​​​قصف مكثف يطال جبل الزاوية

وتصاعدت حدة القصف البري في مناطق ما تسمى "خفض التصعيد"، خاصةً جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وتحديدًا على بلدة الفطيرة، صباح اليوم الخميس، حيث استهدفت قوات حكومة دمشق البلدة بأكثر من 65 قذيفة صاروخية ومدفعية خلال دقائق، استهدفت فيها مواقع انتشار مرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى اللحظة.

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات حكومة دمشق قصفت، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وصباح اليوم، مناطق في العنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غرب حماة، والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكدورة ومجدليا وفليفل وبينين في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

وكان المرصد قد قال، يوم أمس، إن طائرات حربية روسية شنت عدة غارات بصواريخ شديدة الانفجار، استهدفت مواقع يعتقد أنها عسكرية في محيط بلدة أرمناز بريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وجاءت تلك الغارات لليوم الثاني على التوالي، حيث تم رصد، بعد عصر الثلاثاء، غارات نفذتها المقاتلات الروسية، واستهدفت القطاع الشمالي الغربي من محافظة إدلب، ومقرات عسكرية شمال غرب قرية حربنوش في ريف إدلب ومحيط قرية قورقانيا، ما أدى إلى سقوط جرحى من مرتزقة تركيا.

ومنذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، فهذه المرة الأولى التي تقصف فيها الطائرات الروسية مناطق في إدلب.

(د أ)