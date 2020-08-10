​​​​​​​قصف مكثف للقوات الحكومية على أرياف إدلب وحماة واللاذقية

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد صباح اليوم قصفًا مكثفًا بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، نفذته القوات الحكومية على مناطق في كل من دير سنبل وكنصفرة والحلوبة ومحيط البارة والفطيرة وسفوهن وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، ودوير الأكراد والسرمانية في سهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة إلى محاور في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن المرتزقة المتمركزين في جبل حارم، استهدفوا بالرشاشات الثقيلة، طائرة استطلاع مجهولة كانت تحلق في أجواء المنطقة الحدودية مع لواء إسكندرون على علوّ منخفض.

واستقدمت كل من القوات الحكومية السورية ودولة الاحتلال التركي تعزيزات عسكرية إلى ريف إدلب وسط حديث عن عملية عسكرية مرتقبة.

(ش ع)