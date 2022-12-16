​​​​​​​قصف مكثف على مدن أوكرانية عدة ومقتل وإصابة 30 شخصاً في لوهانسك

استُهدفت مدن أوكرانية عدة، صباح الجمعة، بوابل من الضربات الروسية وسُمع دوي انفجارات وسط كييف، وأُبلغ عن انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة.

وفيما تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال مسؤولون، الجمعة، إن صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية انطلقت في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف في إشارة إلى وقوع هجوم صاروخي روسي آخر على البلاد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخاً فوق كييف.

وأفاد فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا برصد ما يصل إلى 60 صاروخاً روسياً متجهاً إلى المجال الجوي الأوكراني.

من جانبها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة عن مصدر لم تحدده في خدمات الطوارئ؛ أن ثمانية على الأقل قُتلوا وأُصيب 23 آخرون جراء قصف أوكراني في قرية لانتراتيفكا في منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. وأضافت تاس إن القصف دمر مبنى في قرية لانتراتيفكا وحوصر بعض الأشخاص تحت الحطام.

يأتي ذلك، فيما توقع قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أن تشنّ روسيا هجوماً جديداً على كييف في الأشهر الأولى من عام 2023، بعدما تركّز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبدأ الجيش الروسي تحركه العسكري في أوكرانيا في نهاية شباط، وحاول السيطرة سريعاً على كييف بإرسال قوات من بيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا من الشمال.

(د ع)