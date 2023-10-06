​​​​​​​قصف مدفعي في إقليم الفرات - تم التحديث

افاد مراسلونا في إقليم الفرات، باستهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ريف مقاطعة كوباني، في الجهة الشمالية، وقرية في الريف الشرقي لناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، بالمدفعية الثقيلة.

وأكد مراسلونا أن القصف في مقاطعة كوباني يتركز على قرى "جارقلي، تل شعير" زورمغار وشيوخ فوقاني واحمد منير في الريف الغربي وقرية كولتب وكوران وبغديك في الريف الشرقي، ويتم استهداف نقاط لقوات حكومة دمشق في قريتي أحمد منير وكوران.

وإن القصف في ناحية عين عيسى، يتركز على قرية المشيرفة في الريف الشرقي للناحية وقرية أبو نتونة وصكيرو واستراحة الصقر وقرية التروازية.

إضافة لتعرض نقطة لقوات حكومة دمشق في الريف الغربي لناحية عين عيسى دون ورود معلومات حول الأضرار هناك.

وتتعرض مناطق شمال وشرق سوريا منذ صباح اليوم لقصف جوي تركي مستمر، يستهدف البنية التحتية ومراكز حيوية في المنطقة، أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى.