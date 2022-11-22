​​​​​​​قصف مدفعي على قرية تل زيوان شرق قامشلو

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء قرية تل زيوان الوقعة شرق مدينة قامشلو بالقذائف المدفعية.
خبر 2022-11-22T15:44:00 قامشلو

واستهدف جيش الاحتلال التركي بالقذاف المدفعية قرية تل زيوان الواقعة شرق مدينة قامشلو.

(س أ/آ)

ANHA


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