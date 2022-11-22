قصف مدفعي على قرية تل زيوان شرق قامشلو يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء قرية تل زيوان الوقعة شرق مدينة قامشلو بالقذائف المدفعية. خبر 22 تشرين الثاني 2022, الثلاثاء - 15:44 2022-11-22T15:44:00 قامشلو واستهدف جيش الاحتلال التركي بالقذاف المدفعية قرية تل زيوان الواقعة شرق مدينة قامشلو. (س أ/آ) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يستهدف موقع نفطي آخر في تربه سبيه تعرض موقع للنفط في الجهة الشرقية لناحية تربه سبيه ... طائرات الاحتلال التركي المسيرة تحلق في سماء تل تمر تحلق في هذا الاثناء طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحت... قصف مدفعي على قرى في ريف زركان تتعرض قرى ريف زركان لقصف الاحتلال التركي....