​​​​​​​قصف مدفعي على قرى وبلدات بريفي إدلب وحلب

قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، على ما فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما طال القصف محيط قريتي كفر تعال وكفرعمة بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق إثر قنصه من قبل مرتزقة "تحرير الشام" على محور بسرطون بريف حلب الغربي.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر خلّفت العديد من القتلى.

وبذلك، يرتفع إلى 428 تعداد الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 277 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 312 منهم مواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي.

(د ع)