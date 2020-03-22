​​​​​​​قصف مدفعي على قرى كرى سبي المحتلة- تم التحديث

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة.
خبر 2020-03-22T15:21:00 مركز الأخبار

ويستهدف القصف المدفعي قرى سليب وصوفيان وقزعلي في ريف المقاطعة كري سبي/تل أبيض.

(م)

ANHA


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