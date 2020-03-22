قصف مدفعي على قرى كرى سبي المحتلة- تم التحديث يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة. خبر 22 آذار 2020, الأحد - 15:21 2020-03-22T15:21:00 مركز الأخبار ويستهدف القصف المدفعي قرى سليب وصوفيان وقزعلي في ريف المقاطعة كري سبي/تل أبيض. (م) ANHA إقرأ أيضاً مدرّبة من المعهد السّويديّ تدرّب مَخبَريّين في شمال وشرق سوريا على استخدام "كيت" كشف كورونا يتلقّى مَخبَريّون من شمال وشرق سوريا اليوم تدريبا... المرحلة الأولى من حظر التجوال يطبق في إقليم الجزيرة دخلت المرحلة الأولى من حظر التجوال في إقليم الجزير... هيئة الصحة في الجزيرة تُخصص أرقاماً للطوارئ خصصت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة أرقاماً لحالات ال... الموقع القديم