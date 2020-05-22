قصف مدفعي على عريضة تتعرض قرية عريضة في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة لقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 22 أيار 2020, الجُمُعَةُ - 18:23 2020-05-22T18:23:00 كرسبي ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القرية بالمدافع. (م) ANHA إقرأ أيضاً إخماد حريق قرب حي خشمان في الحسكة أخمدت فرق الإطفاء والأهالي حريقاً نشب في حقول زراع... تركيا تواصل حرق حقول القمح والشعير في عين عيسى - تم التحديث تحترق الحقول الزراعية في قرية مغلاق جراء القصف الم... طيران الاحتلال التركي يحلق فوق عين عيسى تحلق طائرات الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى.... الموقع القديم