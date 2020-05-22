​​​​​​​قصف مدفعي على عريضة

تتعرض قرية عريضة في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة لقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-05-22T18:23:00 كرسبي

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القرية بالمدافع.

(م)

ANHA


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