​​​​​​​قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق والقنيطرة

وقالت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق، إن إسرائيل "شنت عدواناً جويًا من جهة الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن القصف حدث في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "سُمع دويّ انفجارات عنيفة بعد منتصف الثلاثاء – الأربعاء في مناطق جنوبي العاصمة دمشق ومحافظة القنيطرة، ناجمة عن قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام توجد فها ميليشيات موالية لإيران، في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة".

وأضاف المرصد "تبعها قصف جوي إسرائيلي استهدف أيضًا مواقع عسكرية تابعة للنظام، تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران في منطقة "جبل المانع"، جنوبي العاصمة دمشق، عند المنطقة الواقعة بين قُرى وبلدات العادلية والحرجلة والدير علي في مدينة الكسوة".

في حين ذكرت سانا، أن القصف أسفر عن أضرار في الماديات، إلا أن المرصد تحدث عن معلومات تفيد بسقوط خسائر بشرية.

وتعد الضربة الإسرائيلية الـ 36 التي تستهدف الأراضي السورية خلال العام الجاري.

(ي م)