​​​​​​​قصف إسرائيلي جديد على سوريا بعد توقف شهر

واستهدفت ضربات إسرائيلية مواقع سورية، عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء 9 حزيران، وذلك بعد توقف لنحو شهر، حيث دوت انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة الضمير، وفي القسم الجنوبي الغربي من محافظة حمص وسط سوريا، كما سمع أصوات انفجارات في كل من محافظتي حماة واللاذقية، نتيجة تصدي المضادات الأرضية لأهداف في أجواء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونتج عن الضربات خسائر بشرية في حمص، حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى انفجار مستودعات أسلحة في منطقة الضمير.

والجدير بالذكر أن محيط مطار دمشق الدولي شهد منذ مطلع الشهر الجاري استنفار أمني لقوات حكومة دمشق دون معرفة الأسباب.

وفي 4 حزيران، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخص يعمل مع “حزب الله اللبناني”، متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسبوع جراء استهداف مروحية إسرائيلية لعين التينة الواقعة غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل.

(ش ع)