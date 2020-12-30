​​​​​​​قصف إسرائيلي على ريف دمشق يسفر عن مقتل عنصر وجرح 3 آخرين

وقال المصدر، "في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق" وفق ما نقلت وكالة سانا الرسمية.

وأكد المصدر ذاته، وقوع أضرار مادية جراء القصف.

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي، واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول لوكالة فرانس برس "لا نعلّق على تقارير ينشرها الإعلام الأجنبي".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مواقع لحزب الله اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الواقعة في ريف الزبداني.

وكانت إسرائيل قد قصفت ليل الخميس الجمعة منطقة مصياف في ريف حماة الغربي، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر "غير سوريين موالين لإيران" وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن إسرائيل كثّفت في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع حكومة دمشق وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

(س ر)