​​​​​​​قصف إسرائيلي على لبنان بعد هجوم صاروخي

تعرّضت أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان، اليوم، لقصف مكثف من إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في تصعيد مستمر لليوم الرابع على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد مواقعه في الشمال تعرض لإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان، الأربعاء، لكنه لم يقدم تفاصيل عن تسجيل خسائر أو أضرار.

وتبنى حزب الله اللبناني عبر بيان، ظهر اليوم، إطلاق الصواريخ على الموقع العسكري، رداً على مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي قبل يومين على جنوب لبنان.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية".

(م ش)