​​​​​​​قصف إسرائيلي على غزة عقب إطلاق صواريخ صوب تل أبيب وأسدود

وأفاد مراسلنا في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غاراتٍ جوية تبعها قصف مدفعي لمواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ونقل مراسلنا عن مصادرٍ محلية، أن القصف طال مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت معظمها على أهداف تابعة لحركة حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له "أن الغارات والقصف جاء رداً على إطلاق قذيفتين من غزة باتجاه وسط وجنوب البلاد".

وقرابة الساعة الثالثة فجرًا، دوت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب وأسدود، عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، تبعها سماع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب.

وفي وقتٍ سابق كانت مصادر إسرائيلية قد أفادت بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في الناحيتين العسكرية والمدنية، استعداداً لاحتمال حدوث تصعيد أمني في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، التي صادفت الخميس الماضي، ونصب الجيش الإسرائيلي بطاريات الدفاع الجوي في جنوبي البلاد، إثر تقديرات باحتمال حدوث تصعيدٍ عسكري.

ومن جملة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، رفع حالة التأهب في مطار بن غوريون في اللدّ أيضاً، حيث جرى تغيير مسارات حركة الطيران، وهو أمر يحدث فقط في حالات جهوزية أمنية استثنائية أو جولات قتال في قطاع غزة.

(ع م)