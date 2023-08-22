​​​​​​​قصف إسرائيلي على دمشق يتسبّب بقتلى وجرحى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين، لا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانا من الجنسية السورية، باستهداف إسرائيلي لمواقع عسكرية جنوب غرب وجنوب شرق العاصمة دمشق.

من جانبها، أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بأن "عسكري أصيب ووقعت أضرار مادية، جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق".

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق من مساء اليوم (أمس) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

واستهدفت صواريخ مواقع على بُعد بضع كيلومترات من مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة الكسوة، وأدى الاستهداف إلى تدمير موقع في منطقة الكسوة وموقع يضم آليات قرب المطار.

وأشار المرصد إلى أن صواريخ إسرائيلية، استهدفت ما لا يقل عن 3 مواقع لقوات حكومة دمشق توجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية لقوات "حزب الله" اللبناني وجماعات إيرانية، 2 منها في محيط الكسوة بريف دمشق وموقع في المنطقة الجنوبية الشرقية للعاصمة.

يشار إلى أن إسرائيل استهدفت منطقة الكسوة في 7 آب، أي قبل نحو 15 يوماً.

بذلك، يكون المرصد قد أحصى خلال العام 2023، 23 مرة استهدفت خلالها إسرائيل الأراضي السورية، 18 منها جوية و5 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 52 هدف ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسبّبت تلك الضربات بمقتل 59 من العسكريين بالإضافة لإصابة 61 آخرين منهم بجراح متفاوتة، منهم 24 من قوات حكومة دمشق بينهم ضابطان.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 10 لدمشق وريفها، و6 للقنيطرة و1 لحماة، و2 لطرطوس، و3 لحلب، و3 للسويداء، و2 لدرعا، و3 لحمص.

يذكر أن إسرائيل تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من منطقة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

(د ع)