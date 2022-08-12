​​​​​​​قصف بري واستهدافات متبادلة بين قوات دمشق والمرتزقة في ريف اللاذقية

شهدت محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، قصفاً برياً متبادلاً بقذائف الهاون، بين قوات حكومة دمشق من جانب ومرتزقة "الفتح المبين" من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة أيضاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق بعد فجر وصباح اليوم، على مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

على صعيد متصل، اندلعت اشتباكات على محاور التماس ضمن مدينة تادف في ريف حلب الشرقي، فجر اليوم الجمعة، بين مرتزقة الاحتلال التركي من طرف، وقوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

(د ع)