​​​​​​​قصف أوكراني على دونيتسك ولوهانسك

وذكرت سلطات دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وفي سياق متصل قالت القوات الخاصة في الجمهورية إنها أحبطت محاولة هجوم لـ "مجموعة تخريبية" على أراضي دونيتسك، والتي خططت لتفجير المحطات الكهربائية الفرعية وأنابيب الغاز.

وبحسب نوفوستي، استهدف الجيش الأوكراني نقاطاً سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين. وهي دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غرب دونيتسك، وقرى نوفولاسبا ولينينسكوي في جنوب الجمهورية، وقرية سبارتاك بشمال دونيتسك. واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون عيار 120 ملم وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، ومدفعية ثقيلة، مخلفة إصابات بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة في بعض المناطق.

ولفت سلطات دونيتسك إلى أنه ومنذ منتصف ليل 20 شباط/ فبراير، قصفت القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية "الانفصالية" المعلنة من طرف واحد، 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك، وتم إطلاق 230 قذيفة باتجاه دونيتسك، بينها قذائف عيار 120 و122 ملم، التي يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك.

أما في جمهورية لوهانسك، قالت وزارة الدفاع في الجمهورية "الانفصالية" المعلنة من طرف واحد، إنها صدت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على مواقعهم في منطقة بيونيرسكي، إذ أعلنت أنه "شن جنود من لواء الهجوم 79 المحمول جواً للقوات المسلحة الأوكرانية هجوماً بالقرب من قرية بيونيرسكوي في حوالي الساعة الخامسة صباحاً، مع عبور نهر سيفيرسكي دونيتس. ونتيجة الاشتباك تكبد العدو خسائر وتراجع".

كما أفادت السلطات بوقوع ضحايا وإصابات نتيجة محاولة لاختراق وهجوم القوات المسلحة الأوكرانية في بيونيرسكي.

وتفيد المعلومات الأولية بمقتل مواطنين إثنين خلال عملية للجيش الأوكراني نفذها في لوهانسك فجر اليوم، كما أكدت السلطات المحلية وقوع ضحايا وإصابات في صفوف الجيش الأوكراني خلال الهجوم، وأشارت إلى تضرر ٥ بيوت سكنية.

إلى ذلك أعلنت السلطات عن ما مجموعه 49 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف يوم السبت، بما في ذلك بالمدفعية الثقيلة.

وجاء في البيان أنه "خلال اليوم الماضي في 19 شباط/ فبراير 2022، اقترفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية 49 انتهاكاً لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة". كما تم استخدام ألغام وقذائف من عيار 120 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، في عمليات القصف.

وحذرت السلطات في لوهانسك اليوم من احتمالية فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت.

(د ع)