​​​​​​​قصف الاحتلال يلحق أضراراً كبيرة في منازل المدنيين الذين أكدوا على المقاومة في وجهه

تعرضت قرى حرملة ونويحات وخضراوي وداد عبدال الواقعة في ريف ناحية زركان بمقاطعة الحسكة على خطوط التماس مع المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها لقصف عنيف كان مصدره قاعدة الاحتلال في قرية الداودية

القصف ألحق أضراراً كبيرة في ممتلكات المدنيين، الأهالي أكدوا أن هجمات الاحتلال لا تتوقف، وأشاروا بأنهم باقون في قراهم ولن يتركوها لتركيا ومرتزقتها.

محمد خلف من قرية نويحات قال خلال جولة لمراسلتنا في القرى "بعد الهجمات التركية على مدينة سريه كانيه وكري سبي واحتلالها لم تتوقف الهجمات والقصف على قريتنا وأضاف "نبحث عن الأمن والأمان لم نفعل لتركيا شيء حتى تقوم بقصفنا بشكل يومي لدينا أطفال يخافون كثيراً من أصوات القذائف وهمجية تركيا".

وتابع "بالرغم من القصف اليومي علينا إلا أننا سنبقى صامدين على أرضنا ومنازلنا ولن نتركها بسهولة لمرتزقة تركيا التي هدفهم الأساسي نهب وسرقة ممتلكاتنا، واختتم حديثه قائلاً "نحن لم نهجم على تركيا فلتدعنا نعيش بأمن وأمان.

أما المواطنة عليا أحمد من قرية حرمل التي تعرض منزلها للقصف التركي تقول "كنا جالسين في منازلنا سمعنا أصوات القذائف وهي تستهدف بشكل مباشر القرية، معاناتنا كبيرة جداً بعد الهجمات التركية لأنها تستهدف الأمن والأمان الذي كانت تعيش فيه المنطقة قبل عدوانها.

وتابعت قائلة "لم يمر علينا يوم هادئ فكل يوم الخطر التركي يحدق بنا.

مراسلة وكالتنا تمكنت من التقاط مقاطع فيديو وصور في القرى التي لا تبعد سوى مسافة 1 كم عن القرى المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها في ريف زركان، وتظهر مدى الخراب والدمار الذي تعرضت له جراء القصف.

(سـ)

ANHA