قصف على قرية الكوزلية قصف جيش الاحتلال التركي قرية الكوزلية في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة. خبر 25 كانون الأول 2022, الأحد - 08:16 2022-12-25T08:16:00 الحسكة تعرضت القرية لقصف مدفعي بعد منتصف الليل في حوالي الساعة الـ 01:00. (م) ANHA إقرأ أيضاً يبني مأوى لأسرته من ركام منزل مدمّر ليواصل المقاومة حتى تحرير عفرين المحتلة أعاد مهجّر من عفرين المحتلة الحياة إلى منزل دمّره ... هجمات الاحتلال التركي على قرى منبج تحرم 2735 طالباً من التعليم بيّن المتابع التربوي في الإدارة العامة للمدارس في ... بعض من مجازر تركيا بحق الكرد خلال العامين الأخيرين تخوض دولة الاحتلال التركي حرب إبادة في أعلى مستويا...