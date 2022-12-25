​​​​​​​قصف على قرية الكوزلية

قصف جيش الاحتلال التركي قرية الكوزلية في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.
خبر 2022-12-25T08:16:00 الحسكة

تعرضت القرية لقصف مدفعي بعد منتصف الليل في حوالي الساعة الـ 01:00.

(م)

ANHA


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