قصف على قرية الخالدية والطريق الدولي في عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الخالدية والطريق الدولي السريع M4 غرب ناحية عين عيسى. خبر 29 كانون الأول 2021, الأربعاء - 17:44 2021-12-29T17:44:00 عين عيسى وقالت مراسلتنا إن قرية الخالدية والطريق الدولي السريع يتعرضان لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (ل) ANHA إقرأ أيضاً مصادر: الاحتلال التركي يبني مجمعاً استيطانياً على الحدود السورية التركية في عفرين المحتلة كشفت مصادر عن بناء مرتزقة ما تسمى فرقة السلطان سلي... المجلس العام في الإدارة الذاتية يعقد اجتماعه السنوي في الرقة عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية في شمال وشرق س... لجنة الصحة في الطبقة تعقد اجتماعها السنوي عقدت لجنة الصحة في الطبقة اليوم اجتماعها السنوي به...