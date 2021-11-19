​​​​​​​قصف على قرية الخالدية والطريق الدولي في عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الخالدية والطريق الدولي السريع M4 غرب ناحية عين عيسى.
خبر 2021-11-19T13:28:00 عين عيسى

وقالت مراسلتنا إن قرية الخالدية والطريق الدولي السريع يتعرضان لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م)

ANHA


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