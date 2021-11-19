قصف على قرية الخالدية والطريق الدولي في عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الخالدية والطريق الدولي السريع M4 غرب ناحية عين عيسى. خبر 19 تشرين الثاني 2021, الجُمُعَةُ - 13:28 2021-11-19T13:28:00 عين عيسى وقالت مراسلتنا إن قرية الخالدية والطريق الدولي السريع يتعرضان لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (م) ANHA إقرأ أيضاً بهدف تتريك منطقة عفرين.. الاحتلال التركي يفتتح مدرسة في ناحية راجو افتتحت سلطات الاحتلال التركي مدرسة في مركز ناحية ر... الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون 400 شجرة زيتون معمّرة في ناحية شيراوا المحتلة قطع مرتزقة "فيلق الشام" التابعين لجيش الاحتلال الت... الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون مسنّاً وابنه من ناحية راجو في عفرين المحتلة اختطف مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعون لجيش الاحتلا...